Festivalul International de Film Transilvania, ajuns la cea de-a 22-a editie, a debutat vineri seara in Piata Unirii, cu film si oameni de film, mesaje despre educatie si sanatate si peste 3000 de spectatori. TIFF va avea in acest an 200 de filme din 45 de tari, 380 de proiectii, peste 1000 de invitati. Actorul Timothy Spall, cunoscut pentru rolurile sale din importante filme britanice ale ultimilor 30 de ani, dar si din seria Harry Potter, a primit Premiul pentru Intreaga Activitate la Gala de ... citeste toata stirea