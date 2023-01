A inceput vaccinarea antigripala in farmacii. Clujul e pe lista judetelor unde cei care isi cumpara vaccinul se pot programa pentru efectuarea lui in farmacii din Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii sau Floresti

"Necesitatea implementarii acestui program pilot este justificata, in conditiile in care ratele de acoperire vaccinala in Romania sunt in scadere, iar sezonul gripal 2022-2023 este mai sever comparativ cu ultimele doua sezoane, motiv pentru care a si fost instituita starea de alerta epidemiologica din cauza gripei", se arata intr-un comunicat al Colegiului Farmacistilor din Romania citat de agerpres.ro.Potrivit sursei citate, vaccinarea antigripala in farmacii se realizeaza de catre ... citeste toata stirea