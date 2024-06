A inceput votul intern pentru alegerea presedintelui USR/In cursa au ramas doar 4 candidati

Incepand din 24 iunie, de dimineata de la ora 8.00, a inceput votul intern in USR pentru alegerea unui nou presedinte al partidului. Votul se desfasoara online si se va incheia in data de 26.06.2024, la ora 12:00.Inainte de inceperea votului, doi dintre candidati au anuntat ca isi retrag candidaturile, se arata intr-un comunicat al USR. Este vorba despre Vasile Dinca si Luiza Oancea.Lista finala a candidatilor pentru functia de presedinte al USR este (in ordinea in care apar pe buletinul de ... citește toată știrea