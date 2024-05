A inflorit macul albastru himalayan la Gradina Botanica din Cluj: "Profitati de aceasta ocazie unica!"

Weekend-ul acesta incepe cu vreme frumoasa, astfel ca clujenii pot asista la un adevarat spectacol floral la Gradina Botanica din Cluj!"Macul albastru himalayan (Meconopsis betonicifolia), originar din Yunnan, China, isi dezvaluie frumusetea acum in sectorul nostru ornamental. Aceasta planta, dificil de cultivat, prospera in gradina noastra pentru al patrulea an consecutiv!Va invitam sa profitati de aceasta ocazie unica pentru a explora colectia noastra de specii si cultivari ornamentale de ... citește toată știrea