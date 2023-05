Ne intalnim in mai multe locuri!Ne relaxam in mai multe zile!Ne distram in mai multe feluri!Zilele Clujului este fara doar si poate contextul ideal pentru ca oamenii sa se conecteze si sa creeze legaturi. Festivalul de suflet al clujenilor este unic prin modul in care angreneaza intreaga comunitate in variatele activitati propuse, cu orasul plin de zambete, emotii si un optimism contagios.Timp de 4 zile, organizatorii au pregatit peste 100 de evenimente in peste 40 de locuri din Cluj-Napoca ... citeste toata stirea