A murit afaceristul clujean Silviu Prigoana

Faimosul om de afaceri Silviu Prigoana a decedat in aceasta dupa-masa, intr-un restaurant din Brasov.Potrivit Realitatea Plus, Prigoana a murit dupa ce s-a inecat cu mancare si nu a mai putut fi salvat.Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel": "Plang pentru ca aseara (luni - n.red.) mi-a dat mai multe mesaje in timpul emisiunii sa ma felicite pentru reportajul de la Valencia (...) inteleg ca a fost un accident stupid. Am fost prima care a aflat. Era la masa cu ... citește toată știrea