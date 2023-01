A murit barbatul lovit de ambulanta, in Turda

Barbatul in carucior electric care a fost lovit in urma cu doua zile de o ambulanta, la Turda, pe trecerea pentru pietoni de pe strada Stefan cel Mare, a decedat.Accidentul s-a produs in urma cu doua zile in jurul orei 11.50. Barbatul locuia pe strada Sandulesti din Turda. Anuntul privind decesul barbatului, care a survenit in urma accidentului, a fost facut chiar de fiica acestuia, arata turdanews.net."Primele cercetari efectuate la locul accidentului au condus la stabilirea faptului ca o ... citeste toata stirea