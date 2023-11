A murit tanara din Cluj, in varsta de 22 de ani, care a fost ranita miercuri seara la un accident rutier produs pe A1, la kilometrul 270, Saliste, pe sensul Sibiu - Sebes, in seara de miercuri.Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ce conducea un autoturism pe banda 1, in zona benzii de accelerare, un barbat in varsta de 39 de ani, din judetul Alba, a schimbat directia de deplasare din banda 1 in banda 2 pentru a permite unui autovehicul sa patrunda din banda de accelerare in ... citeste toata stirea