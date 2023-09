Actorul Michael Gambon, cunoscut publicului din intreaga lume datorita interpretarii rolului profesorului Albus Dumbledore in franciza de filme "Harry Potter", a murit la varsta de 82 de ani, anunta Reuters si BBC.Acesta s-a stins din viata linistit in spital, potrivit unui comunicat remis presei de catre familia sa.El a preluat rolul directorului scolii de vrajitori "Hogwarts" dupa ce personajul a fost interpretat in primele doua filme de catre un alt actor britanic cu origini irlandeze, ... citeste toata stirea