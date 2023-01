A murit scriitorul si filosoful maghiar Miklos Gaspar Tamas, nascut la Cluj

Miklos Tamas Gaspar, profesor, scriitor, filosof si politician a murit la varsta de 74 de ani, transmite Transtelex citand un anunt oficial al familiei.Fost deputat al Aliantei Democratilor Liberi in Ungaria, Miklos Tamas Gaspar provenea din Romania si si-a facut studiile la Universitatea Babes-Bolyai, in Cluj Napoca, inainte de a emigra in Ungaria.Miklos Tamas Gaspar era cunoscut ca un analist sclipitor al opozitiei democratice in Ungaria, avant opinii profund de stanga si fiind unul ... citeste toata stirea