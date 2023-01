A nins in statiunea Muntele Baisorii, in aceasta dimineata.E printre rarele cazuri in acest sezon cand in zona de munte a judetului a nins. Statiunea Muntele Baisorii este cea mai cunoscuta statiune de ski din Cluj; e situata la o altitudine de peste 1.200 de metri si dispune de sase partii ce insumeaza peste patru kilometri. Cea mai ... citeste toata stirea