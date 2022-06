A noua Noapte a Privighetorilor aduce tururi ornitologice, ateliere pentru copii si un recital inedit in Parcul Etnografic din Cluj

Clasicul duet dintre muzicieni si pasari din cadrul Noptii Privighetorilor va avea loc, in 4 iunie, in Parcul Etnografic National "Romulus Vuia" din Cluj-Napoca, in sectia in aer liber, Taietura Turcului. Este vorba despre cea de a noua editie consecutiva a evenimentului organizat de Societatea Ornitologica Romana (SOR).Noaptea Privighetorilor 2022 va debuta, de la ora 17:00, cu tururi ornitologice, ateliere pentru copii si o expozitie tematica cu desenele unor specii de pasari realizate de ... citeste toata stirea