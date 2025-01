A oprit sa se asigure ca nu trec pietoni si asta l-a salvat de un posibil accident in fata la The Office Cluj VIDEO

Un sofer clujean care iesea de pe o straduta cu sens unic in fata cladirii The Office din Marasti a avut neplacuta surpriza sa se trezeasca fata in fata cu un alt autoturism care nu avea ce cauta acolo.Din fericire, soferul tocmai oprea la indicatorul STOP, pentru ca urma sa traverseze un trotuar, in momentul cand autovehiculul Skoda i-a iesit in cale.Acesta a trecut cu nepasare linia continua, a traversat ilegal chiar prin fata unui troleibuz si peste o pista de biciclete doar ca sa intre ... citește toată știrea