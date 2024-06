A "parcat" trotineta in mijlocul drumului si a plecat! "Cat de nesimtit sa fii sa o lasi asa?"

Un clujean a intrecut orice limite de bun simt cand si-a abandonat trotineta inchiriata exact in mijlocul drumului. Fapta sa a revoltat soferii, care l-au taxat rapid : " Cat de nesimtit sa fii s-o lasi in mijlocul drumului?" a scris un sofer care a postat imaginea.Pana acum trotinetele creau probleme pietonilor, pentru ca erau parcate neglijent si blocau trotuarele, dar iata ca ... citește toată știrea