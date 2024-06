A picat chat GPT, astazi 4 iunie 2024 - platforma are probleme in toata lumea. Utilizatorii din Romania au si ei dificultati sa o acceseze

A picat chat GPT - platforma are probleme in toata lumea. In Romania, problemele au inceput la ora 9.30.Pana in acest moment problemele nu au fost solutionate. Utilizatorii, indiferent de varianta pe care o folosesc (grauita sau de mobil), neputand accesa nici varianta web a chatbot-ului, nici aplicatia de iOS sau Android.ConformDown Detectorplatforma care ofera informatii in timp real despre starea site-urilor web,incepand de la ora orei 9:30 (ora Romaniei) foarte ... citește toată știrea