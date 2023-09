Ploile au trecut si clujenii au revenit la vechile probleme. Mirosul pestilential le da batai de cap locuitorilor municipiului, care nu pot iesi afara la o banala plimbare in acest weekend, exact ca la inceputul saptamanii. Oamenii zic ca miroase a fecale in zonele Marasti, Calea Turzii, dar si in anumite zone centrale.Au trecut 7 zile de la aparitia mirosului, iar autoritatile locale inca nu au rezolvat nimic, desi Garda de Mediu constatase ca mirosul vine de la noul Centru de Management ... citeste toata stirea