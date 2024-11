A revenit mirosul pestilential in Cluj-Napoca! Clujenii sunt revoltati: "E aroma vietii de cinci stele/Miroase a canalizare"

Mirosul pestilential a revenit in Cluj-Napoca, acesta fiind resimtit in cartierele Gheorgheni, Marasti, Someseni si Grigorescu. In ciuda faptului ca temperaturile au scazut semnificativ, duhoarea care revine periodic in orasul de cinci stele nu pare a fi influentata de acest lucru."Aroma" persistenta din orasul de cinci stele a fost semnalata inca de vineri, 1 noiembrie. Mai multe persoane au discutat despre ... citește toată știrea