A scapat de Hitler, dar a dat de Putin: un supravietuitor al Holocaustului a fost ucis de rusi intr-un bombardament la Harkov

Un ucrainean, in varsta de 96 de ani, Boris Romanchenko, supravietuitor allagarului nazist de la Buchenwald, a murit in timpul unui mobmardament din Ucraina. Barbatul, supravietuitor al lagarelor naziste, a fost ucis vinerea trecuta, 18 martie, in timpul unui bombardament din orasul ucrainean Harkov, a anuntat luni, 21 martie, Fundatia Memorialelor de la Buchenwald si Mittelbau-Dora, potrivit ABC.net.Nepoata lui Romancenko a fost cea care a anuntat moartea batranului, informand direct Fundatia ... citeste toata stirea