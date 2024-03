A scapat fenomenul cersetoriei de sub control, la Cluj? Raportul Politiei Locale din Cluj-Napoca pe anul trecut arata ca au fost depistati in oras sute de cersetori, mii de procese-verbale intocmite, vin din toata tara

A scapat fenomenul cersetoriei de sub control, la Cluj? Raportul Politiei Locale din Cluj-Napoca pe anul trecut arata ca au fost depistati in oras sute de cersetori, peste cinci sute, iar numarul proceselor-verbale de contraventie depaseste trei mii intr-un an - fara a pune deci la socoteala cersetorii minori.Astfel, conform raportului anul trecut au fost depistate 539 persoane majore care apelau la mila publicului si un numar de 21 minori. Minorii au fost predati apartinatorilor legali sau ... citește toată știrea