Aproximativ 75.000 de cazuri de infectii respiratorii au fost inregistrare in Romania in cursul saptamanii trecuta, arata Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit institutiei, cifrele sunt in scadere fata de intervalul anterior cu mai bine de 15%.Datele raportate de INSP arata ca a scazut si incidenta gripei, insa sunt mai multe zone in care numarul de cazuri a fost destul de ridicat, aproape 300 in Bucuresti si cate peste ... citeste toata stirea