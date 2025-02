"A sunat ca o explozie". Cine este soferul de 19 ani care a ucis-o pe Diana din teribilism pe un drum in Campia Turzii. A mai fost implicat intr-un accident

Viata unei mame a fost curmata pe loc de un teribilist de 19 ani. Martorii spun ca individul facea intreceri cu masina cand a intrat pe contrasens direct in automobilul condus de femeie. Fiul unui afacerist prosper din Campia Turzii, individul nu e la primul accident. De aceasta data, a ajuns si el la spital, impreuna cu cei doi prieteni. Pentru mama de 29 de ani, medicii nu au mai putut face nimic. A murit in bratele sotului care era pe locul din dreapta si lasa in urma doi copii de opt si ... citește toată știrea