A treia editie a festivalului dedicat cinematografiei italiene Visuali Italiane are loc in martie in patru orase din tara, intre care Cluj-Napoca.In Cluj festivalul are loc la cinematograful Victoria intre 14 si 17 martie. Celelalte orase in care are loc sunt Bucuresti in 4 - 10 martie la cinematograful Muzeul Esaranului Roman, Iasi in 23 si 24 martie si Timisoara intre 28 si 31 martie. Festivalul aduce publicului cele mai bune productii recente si filme de referinta, care vor putea fi vazute ... citește toată știrea