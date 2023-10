A treia luna consecutiva de scadere a valorii salariului net in Cluj, in conditiile in care acesta a atins un nou record in urma cu cateva luni si ramane cel mai ridicat din tara, dupa cel inregistrat in Capitala.Astfel, conform datelor Directiei judetene de Statistica publicate ieri, castigul salarial mediu brut in luna august 2023, in judetul Cluj, a fost de 8.940 lei, in scadere cu 75 lei fata luna precedenta si mai mare cu 1317 lei fata de luna august a anului 2022. In ce priveste ... citeste toata stirea