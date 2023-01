A ucis o femeie pe trecerea pentru pietoni din Luna, iar acum a primit 2 ani cu suspendare

Judecatoria Turda a pronuntat ieri sentinta in dosarul penal in care se judeca accidentul mortal produs in data de 6 februarie 2020, cand un sofer a lovit o femeie pe trecerea pentru pietoni din Luna, care ulterior a decedat.Accidentul s-a produs in jurul orei 20.50, la trecerea pentru pietoni din dreptul imobilului cu nr. 638, soferul care conducea un autoturism VW neoprind la trecerea pentru pietoni, arata turdanews.net. Dupa aproape trei ani de la producerea faptei, pentru care soferul a ... citeste toata stirea