A venit primavara si odata cu ghioceii au aparut si hotii. Tot mai multi oameni raman fara biciclete

Vremea calda de primavara i-a convins pe romani sa renunte la masina si au ales in schimb transportul pe doua roti. Un motiv in plus pentru alegerea bicicletei este si pretul tot mai mare a carburantilor. Un vanzator de biciclete sustine ca "O bicicleta care se poate folosi in oras ca mijloc de transport are un pret mediu undeva intre 2000-2500 de lei si la costul de acum al carburantului, probabil ca in 3-4 luni de zile se poate amortiza fara probleme".Tot mai multi romani raman fara ... citeste toata stirea