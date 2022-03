A venit primavara! Vezi cum va fi vremea in perioada 28 martie - 25 aprilie

Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in perioada urmatoare vremea va fi calda, temperaturile fiind usor mai ridicate decat cele obisnuite pentru aceasta perioada a anului.Saptamana 28.03.2022 - 04.04.2022 Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice acestei saptamani, o medie de 15 grade Celsius se va resimti pe intreg teritoriul Romaniei. Ploile de primavara isi vor face simtita pezenta in regiunile vestice si sudvestice, dar mai ales in cele nord-vestice, iar in ... citeste toata stirea