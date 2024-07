A venit sentinta finala azi in dosarul socrilor fostului primar din Baia Mare Catalin Chereches, arestati dupa flagrant de dare de mita la Cluj.Astfel, Curtea de Apel Mures s-a pronuntat azi in apelul formulat impotriva deciziei instantei de fond, in care socrii lui Chereches au fost condamnati la dare de mita si respectiv complicitate la dare de mita, trei ani si respectiv doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare, decizie luata de Tribunalul Mures. Acum Curtea de Apel Targu Mures a ... citește toată știrea