A zecea editie a Maratonului Resuscitarii, in care voluntarii SMURD ii invata pe clujeni cum pot ajuta victimele unui stop cardio-respirator, are loc sambata in parcul central din Cluj.A zecea editie a Maratonului Resuscitarii are loc sambata 9 septembrie in Parcul Central din Cluj-Napoca. "In cazul unui stop cardio-respirator (SCR), suportul vital de baza castiga minute importante in lupta cu viata, pana la sosirea cadrelor medicale specializate. Studiile efectuate au demonstrat ca ... citeste toata stirea