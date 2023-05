In dealul de la Paraul Iovului, autostrada A10 Sebes-Turda e ca in povestea mesterului Manole. Abia se apropie de finalizare lucrarile la alunecarea de teren de la Alba Iulia Nord si a aparut o noua crapatura atat in asfalt cat si in rambleu, la circa 50 de metri in directia Turda, pe acelasi sens, arata ziarul Unirea.In zona a existat o fisura a asfaltului peste care s-a pus initial bitum dar asa cum se poate observa din filmarea realizata de ziarulunirea.ro, fisura s-ar parea ca este mai ... citeste toata stirea