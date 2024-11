Aberatii imobiliare la Cluj! Pret RECORD de 5000 de euro/mp pentru un apartament in Grigorescu cu "finisaje clasice" - o adevarata "bijuterie"! FOTO

Clujul imobiliar loveste din nou: Apartament cu ,,finisaje clasice", scos la vanzare in Grigorescu! Un metru patrat costa 5000 de euro - FOTO E oficial! Clujul a ajuns in rand cu marile orase europene. Nu, nu vorbim despre infrastuctura sau facilitati, ci despre preturile halucinante la proprietatile imobiliare.Un apartament din Grigorescu scos recent la vanzare e exemplul ideal: proprietarii cer 650.000 de euro pentru locuinta aflata la mansarda.Apartamentul are 130 de mp, ceea ce la un ... citește toată știrea