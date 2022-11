Abia iesit din penitenciar, un clujean a talharit o femeie de 85 de ani furandu-i lantisorul de aur de la gat, l-a amanetat in aceeasi zi

Un barbat din Floresti a fost condamnat la ani grei de inchisoare cu executare dupa ce, abia iesit din penitenciar pentru fapte similare, a talharit o femeie de 85 de furandu-i prin violenta lantul de aur pe care-l avea la gat, aceasta dupa ce a urmarit-o in autobuz pret de cinci statii; imediat, talharul a amanetat lantul furat. A fost prins dupa ce a fost identificat fara probleme pe camerele de supraveghere mergand pana la adresa de domiciliu.Fapta s-a petrecut in 13 aprilie, dupa-masa in ... citeste toata stirea