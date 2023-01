Abia inaugurata, autostrada A10 Sebes-Turda o ia la vale: alunecare de teren in rambleu si crapturi in asfalt, la Alba Iulia Nord

Autostrada A 10 Sebes-Turda, desi a fost deschisa circulatiei de abia doi ani, risca sa "o ia la vale", in zona dealului de la Paraul Iovului. Pe aceasta portiune a aparut o alunecare a taluzului in rambleu, existand un risc ca terasamentul sa se deterioreze mai tare si alunecarea sa se extinda.Alunecarea de teren in rambleu s-a produs la Alba Iulia Nord, la km 17, asfaltul fiind deja crapat pe banda de urgenta in continuarea bretelei de intrare pe ... citeste toata stirea