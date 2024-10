Abonamentele cu 120 de calatorii pentru studenti se ieftinesc in Cluj cu 40 lei

Motivand ca vrea sa incurajeze si mai multi studenti din Cluj-Napoca sa isi faca abonamente pe mijlocele de transport in comun, Primaria a modificat pretul abonamentelor lunare cu 120 de calatorii de la 95 de lei, la cat au fost majorate in 2023, la 55 de lei. Masura a fost adoptata la ultima sedinta a Consiliul Local din mandatul 2020-2024 care a avut loc pe 22 octombrie. De fapt, inca de anul trecut Universitatie din Cluj au refuzat sa semneze conventiianuale cu Compania de Transport Local in ... citește toată știrea