Abonamentele pentru festivalul Untold au fost scoase la vanzare. Preturile pentru cele doua tipuri de tichete

A saptea editie a festivalului Untold va avea loc in acest an, la Cluj-Napoca, intre 4 si 7 august 2022. Organizatorii au scos deja la vanzare primele tichete. Organizatorii Untold pun marti, 25 ianuarie, in vanzare o noua runda de abonamente pentru editia din acest an a festivalului, iar in curand, organizatorii vor anunta si primii artisti care vor urca in aceasta vara pe scenele festivalului. Pana atunci, fanii isi pot achizitiona incepand de marti abonamente de pe untold.com/tickets la ... citeste toata stirea