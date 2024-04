Abuzul omului de rand continua! Clujenii din Manastur s-au trezit cu facturi de mii de lei de la Electrica - FOTO

Clujenii care locuiesc in Manastur s-au trezit cu facturi de mii de lei emise de Electrica, cu toate ca nu au consumat aproape nimic."Sunt administratorul mai multor blocuri din Manastur, iar Electrica a emis facturile estimate cu cate 2000 - 4000 KW mai mari. Am cerut atat pe mail, cat si la ghiseu recalcularea lor, atasand poze cu contorul. Este vorba despre facturile emise in februarie si pentru care vom achita deja penalizari.Raspunsul lor a fost sa dam lunar citirile. Site-ul lor nu a ... citește toată știrea