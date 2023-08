Inceputul anului scolar 2023-2024 va fi marcat de intrarea in vigoare a noilor Legi ale invatamantului. Una dintre noutatile prevazute este aceea a restrictionarii accesului parintilor in unitatile de invatamant.Dupa cum prevede noua Lege a invatamantului preuniversitar, parintii pot intra in incinta scolilor si gradinitelor daca au fost programati pentru o discutie cu un profesor sau cu directorul unitatii de invatamant.Conform prevederilor legale, accesul parintilor, tutorilor sau ... citeste toata stirea