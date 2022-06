Accident aproape de Iulius Mall Cluj. O masina de la Cargus s-a urcat peste o femeie de 64 de ani - FOTO

Un pieton a fost lovit de o masina pe strada Alexandru Vaida Voievod, in apropiere de Iulius Mall Cluj.Victima a traversat prin loc nemarcat si a fost surprinsa de o autoutilitara de la Cargus. In zona sunt mai multe treceri de pietoni, dar de la locul accidentului pana in locul unde se poate traversa regulamentar sunt circa 50 de metri.Victima primeste ingrijiri medicale, la ora redactarii acestei stiri.Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit pentru a oferi sprijin ... citeste toata stirea