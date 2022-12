Accident aseara pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, doua persoane au fost ranite.Accidentul a avut loc in jurul orei 21.10, pe DN1 C, in localitatea Urisor. "Din primele informatii, un barbat in varsta de 32 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe directia Baia Mare spre Dej, ar fi patruns pe sensul opus de mers, acrosand remorca unui autovehicul de pe ... citeste toata stirea