Accident azi pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, DN1C, in localitatea Nima, in jurul amiezii.Accidentul a avut loc in jurul orei 12.30. Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, in varsta de 68 de ani, in timp ce conducea un autoturism inmatriculat in judetul Bistrita-Nasaud, pe directia Gherla spre Dej, ar fi pierdut controlul asupra ... citeste toata stirea