Accident bizar in Cluj! Un barbat a incercat sa-si ajute mama dupa ce i se facuse rau, dar a lovit-o cu masina - FOTO

Un accident rutier absolut bizar a avut loc luni seara in Gherla.O femeie se afla alaturi de fiul sau in masina. Ajunsi la destinatie, femeia a coborat din autovehicul, insa avand probleme medicale, i s-a facut rau, cazand in fata masinii,Fiul sau a sarit sa o ajute, iar panicat a luat piciorul de pe pedala de frana, acrosand femeia.Masina acestuia s-a oprit intr-o alta masina parcata in apropiere.,,A rezultat ca o femeie, care se deplasa cu un autoturism condus de fiul ei, ajunsa la ... citește toată știrea