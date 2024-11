Accident CIUDAT in Cluj! O caruta a fost lovita in plin de un sofer acuzat de martori ca a plecat de la locul accidentului/ Soferul spune ca NICI VORBA!

Accident in satul Feiurdeni, comuna Chinteni: Un sofer, acuzat de martori ca era baut cand a lovit o caruta stationata si a plecat de la locul faptei. Soferul spune ca nici vorba sa se fi intamplat asa: "Nu am plecat de la locul accidentului! M-am oferit sa merg pentru analize in seara asta!"Un incident grav s-a petrecut astazi in jurul orei 17.30 in satul Feiurdeni, comuna Chinteni, judetul Cluj, unde un sofer acuzat de martori ca era mirosea puternic a alcool, a lovit violent o caruta ... citește toată știrea