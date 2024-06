Accident Cluj-O autocisterna incarcata cu bitum s-a rasturnat azi-noapte pe centura Valcele-Apahida. Soferita a fost transportata la spital FOTO/VIDEO

Accident cu o autocisterna incarcata cu bitum in cursul noptii: Soferita transportata la spital In cursul noptii trecute, o autocisterna incarcata cu bitum s-a rasturnat pe centura Valcele-Apahida, in judetul Cluj. Conducatorul vehiculului, o femeie in varsta de aproximativ 40 de ani, a fost consultata de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Cluj si transportata la spital pentru investigatii de specialitate.Conform primelor evaluari medicale, soferita prezenta afectiuni ... citește toată știrea