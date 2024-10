Accident Cluj- O fetita de 13 ani a fost ranita intr-un accident in timp ce traversa strada! A fost transportata de urgenta la spital FOTO

Un accident de circulatie a avut loc in municipiul Turda, pe strada Calea Victoriei, in data de 10 octombrie, in jurul orei 15:30, conform informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean Cluj."In data de 10 octombrie a.c., in jurul orei 15.30, a fost inregistrat un accident de circulatie pe strada Calea Victoriei din municipiul Turda. Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca, un barbat, de 46 de ani, care circula cu autoturismul inspre municipiul Campia Turzii, ... citește toată știrea