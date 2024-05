Accident Cluj- Patru persoane au fost ranite intr-un grav accident produs in apropierea localitatii Sanpaul, judetul Cluj

Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orie 16.30, in apropierea localitatii Sanpaul, judetul Cluj. Din primele cercetari, politistii au stabilit ca o conducatoare auto in varsta de 41 de ani, din judetul Maramures, care se deplasa cu un autoturism din directia municipiului Cluj-Napoca spre Zalau, ar fi intrat in coliziune cu un ... citește toată știrea