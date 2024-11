Accident Cluj- Trei persoane au fost ranite in aceasta dimineata intr-un accident. Printre ele si un copilas FOTO

Accident rutier in Boldut, comuna Ceanu Mare, judetul Cluj: trei persoane primesc ingrijiri medicalePompierii din cadrul Detasamentului Turda au intervenit astazi la un accident rutier produs in localitatea Boldut, comuna Ceanu Mare. In eveniment au fost implicate doua autoturisme, insa, din fericire, nu au existat persoane incarcerate.Echipajele de interventie au acordat ingrijiri medicale unui barbat, unei femei si unui copil de 7 ani. Toti cei ... citește toată știrea