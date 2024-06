Accident Cluj, Valeni- O tanara de 25 ani cu multiple traumatisme a trebuit sa fie extrasa de pompieri din masina- FOTO

Accident in Valeni/ Calatele, jud. Cluj. Un autoturism a intrat intr-o autoutilitara. O tanara de 25 de ani a ramas captiva in masinaUn accident de circulatie a avut loc azi-noapte in jurul orei 23:55, in localitatea Valeni, comuna Calatele, judetul Cluj. Din primele informatii, rezulta ca un autoturism in care se afla o tanara in varsta de 25 de ani s-a izbit de o autoutilitara. In urma impactului, tanara a ramas captiva in masina si a fost nevoie de interventia pompierilor pentru a o scoate. ... citește toată știrea