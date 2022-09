Un accident de circulatie s-a produs sambata, in jurul orei 17.00, pe strada Donath, in Grigorescu.Un taximetru care circula pe banda a doua a virat stanga pentru a intra pe o strada laturalnica, in timp ce din spate, un SUV s-a angajat in depasire. In urma impactului, SUV -ul, care avea viteza, a fost aruncat ... citeste toata stirea