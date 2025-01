Accident cu 3 masini pe strada Primaverii din Cluj! O tanara de 24 de ani a provocat totul. Circulatia tramvaielor din zona a fost afectata

Un accident rutier s-a petrecut duminica dimineata pe strada Primaverii din Cluj-Napoca! Din primele informatii, 3 masini au fost implicate, traficul in zona fiind ingreunat in urma impactului. Circulatia tramvaielor ar fi fost oprita pentru aproximativ 30 de minute, ca urmare a tamponarii.Din fericire, nimeni nu a fost ranit, insa in zona a fost trimis un echipaj ISU si Politia.,,A fost un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, un echipaj fiind solicitat pentru a asigura zona.", ... citește toată știrea