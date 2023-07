Pompierii de la Detasamentul Dej au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier petrecut in localitatea Fundatura.Apelul de urgenta a venit in jurul orei 06:30, iar la fata locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare si doua ambulante de la Serviciul de Ambulanta Judetean."Fortele operative au gasit ... citeste toata stirea