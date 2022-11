Un accident de circulatie s-a produs vineri dupa-amiaza, in jurul orei 18.15, pe centura Valcele - Apahida.Coliziunea s-ar fi produs intre un autoturism condus pe o strada secundara, de un barbat in varsta de 56 de ani, din Cluj-Napoca si un autoturism condus pe DN VOCE de un barbat in varsta de 40 de ani, din Turda.In urma evenimentului 4 persoane au primit asistenta medicala.ISU Cluj: "ISU Cluj a fost ... citeste toata stirea